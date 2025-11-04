november 4., kedd

23 perce

Idén sem maradunk hal nélkül, sőt az ára is annyi mint tavaly

Címkék#halvásárlás#hal#karácsonyi hal#karácsonyi halászlé#ponty

Jó hír a vásárlóknak, nem kell aggódni idén sem: lesz bőséggel hal az ünnepi asztalokon. A karácsonyi hal ára a MA-HAL szerint nem emelkedik, a ponty továbbra is megfizethető marad. A szegedi halgazdaságnál is ugyanannyi a hal mint tavaly. A hazai termelők már gőzerővel dolgoznak, hogy minden család friss magyar halhoz jusson.

Arany T. János

Karácsonyi hal ügyben mindenki nyugodjon meg! Idén is lesz friss ponty, harcsa és busa, a boltok polcain pedig nem várható árrobbanás, így a magyar halrajongók nyugodtan készülhetnek az ünnepekre. 

Lesz elég karácsonyi hal
Karácsonyi hal a Szegedfish Kft.-nél. Az árak nem változtak tavaly óta. Archív Fotó: ? Fotó: Karnok Csaba

Lesz elég karácsonyi hal az ünnepekre

Nem lesz halhiány karácsonykor, és az árak sem szállnak el! A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) szerint a nehéz év ellenére is bőséges és kiváló minőségű hazai hal kerülhet az ünnepi asztalokra. A magyar családok ilyenkor fogyasztják el az éves halmennyiség nagy részét, a teljes éves értékesítés akár 60–70 százaléka is karácsony előtt történik. A halgazdaságok már javában dolgoznak – lehalászás, feldolgozás, szállítás –, hogy minden boltban legyen friss, magyar hal.

Nem drágul a hal, íme az idei árak

Bár a termelők költségei az aszály és a dráguló energia miatt nőnek, a MA-HAL szerint a fogyasztók a tavalyi árakra számíthatnak.

A szervezet által megadott irányárak:

  • Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg
  • Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg
  • Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg
  • Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg

Az árak természetesen üzletenként eltérhetnek, de a cél egyértelmű: megfizethető, friss, magyar hal minden család asztalára. A szegedi halgazdaságnál, a Szegedfish-nél sem drágult a hal. Ugyanannyiért jutunk hozzá a karácsonyi halhoz mint tavaly

Ha hazai halat veszel, a környezetet is véded

A MA-HAL arra is emlékeztet: a magyar hal nemcsak finom, hanem környezetbarát is. „Aki ilyen terméket választ a karácsonyi asztalára, az nemcsak a saját egészségét, hanem a környezetét is óvja” – hangsúlyozta a szervezet. A hazai halak ökológiai lábnyoma jóval kisebb, mint az importált termékeké, ráadásul vásárlásukkal a hazai termelőket és vidéki munkahelyeket is támogatjuk.

