november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kertészkedés

1 órája

A Lidl új, többfunkciós Parkside szerszáma forradalmasítja a kerti munkát, erre érdemes lecsapni

Címkék#Lidl#Parkside#akció

A Parkside négyfunkciós eszköze ideális társ a legnehezebb kerti munkák alkalmával is. Legyen szó sövénynyírásról vagy ágvágásáról, ez az eszköz garantáltan nem hagyja cserben. Most a Lidl áruházakban szerezhetjük be.

Kis Zoltán

Október 30-án újabb kerti szerszámokat dobott akcióba a Lidl. A kerti munka soha nem tapasztalt egyszerűséggel tudható le ezzel a Parkside eszközzel. 

Lidl akció
A Lidl újabb akciós termékével gyerekjáték a kerti munka. Illusztráció: Polyák Attila

Miért érdemes beszerezni a Parkside szerszámát? 

A Parkside benzines 4 az 1-ben eszköze négy különböző előtéttel használható. A termékcsomagban megtalálhatóak fűszegély- és sövénynyíró fejek, valamint gyom- és ágvágó előtétetek is. 

Ezzel az eszközzel a nagyobb volumenű kerti munkákat is elvégezhetjük, hiszen egy szerszámmal négy különböző munkafolyamat is könnyedén megoldható. 

Ezért éri meg a Lidl akció 

Az akciónak köszönhetően ezúttal 49 999 forintért lehet a miénk a többfunkciós Parkside eszköz, amelynek fejei könnyedén, szerelés nélkül cserélhetőek. A készülék egy erős, kétütemű 1,4 kW-os benzinmotorral működik, amely biztosítja, hogy a többfunkciós szerszám huzamosabb ideig a lehető leghatékonyabban üzemeljen, ezzel könnyítve a kerti munkát. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu