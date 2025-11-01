A Lidl új, többfunkciós Parkside szerszáma forradalmasítja a kerti munkát, erre érdemes lecsapni

Október 30-án újabb kerti szerszámokat dobott akcióba a Lidl. A kerti munka soha nem tapasztalt egyszerűséggel tudható le ezzel a Parkside eszközzel.

A Lidl újabb akciós termékével gyerekjáték a kerti munka. Illusztráció: Polyák Attila

Miért érdemes beszerezni a Parkside szerszámát?

A Parkside benzines 4 az 1-ben eszköze négy különböző előtéttel használható. A termékcsomagban megtalálhatóak fűszegély- és sövénynyíró fejek, valamint gyom- és ágvágó előtétetek is.

Ezzel az eszközzel a nagyobb volumenű kerti munkákat is elvégezhetjük, hiszen egy szerszámmal négy különböző munkafolyamat is könnyedén megoldható.

Ezért éri meg a Lidl akció

Az akciónak köszönhetően ezúttal 49 999 forintért lehet a miénk a többfunkciós Parkside eszköz, amelynek fejei könnyedén, szerelés nélkül cserélhetőek. A készülék egy erős, kétütemű 1,4 kW-os benzinmotorral működik, amely biztosítja, hogy a többfunkciós szerszám huzamosabb ideig a lehető leghatékonyabban üzemeljen, ezzel könnyítve a kerti munkát.