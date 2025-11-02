1 órája
Ezért ne dőlj be a bolti és mobil fűtőtesteknek – nem minden esetben gazdaságosak
Jönnek a különféle fűtési megoldások. Egy szegedi szakértő elmagyarázza, mikor éri meg, és mikor jelenthet pénzkidobást a Lidl-fűtőtest használata.
– Alkalmi fűtésre jók, de hosszú távon drágák – ez a véleménye egy szegedi szakértőnek a boltban kapható különféle fűtőalkalmatosságokról.
A Lidlben hétfőtől elérhetőek lesznek a fűtőventilátorok, konvektorok, hősugárzótornyok és elektromos kandallók. Mutatjuk, miért jelenthet pénzkidobást, ha megvásároljuk például a Lidl-fűtőtestet.
Nem biztos, hogy mindig hatékony a Lidl fűtőtest eszköze
– Az ilyen berendezések alkalmi vagy kiegészítő fűtésre tökéletesek. Előnyük, hogy alacsony a bekerülési költségük, viszont rendkívül magas az energiafogyasztásuk, ezért rendszeres használatra nem ajánlottak – fejtette ki véleményét Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa.
A szakember kiemelte: az elektromos fűtőtestek működési elvükből fakadóan nem takarékosak, hiszen egy kilowatt befektetett villamos energiából csak ugyanennyi hőenergiát adnak vissza. Ezzel szemben a korszerűbb megoldások, például a hőszivattyúk vagy a fűtésre optimalizált klímák, jóval hatékonyabbak.
– Ez nagyjából olyan különbség, mintha egy autó 10 liter helyett csak 2–2,5 litert fogyasztana 100 kilométeren – tette érthetővé Tornyi Koppány.
Kisebb helyiségek fűtésére tökéletesek
A kisebb, hordozható hősugárzók és fűtőventilátorok árai általában 10 és 20 ezer forint között mozognak, ám ez az összeg gyorsan eltörpül a villanyszámla mellett.
Tornyi Koppány szerint egy ilyen eszközzel akár néhány nap alatt 10–20 ezer forintnyi energiát is el lehet használni. Tehát hiába olcsó a beszerzés, az üzemeltetés rövid időn belül drága mulatság lesz – tette hozzá.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem minden helyzet igényel nagy beruházást. Az olcsó, hordozható fűtőeszközök ideiglenes megoldásként – például egy karácsonyi vásáros bódé fűtésére – tökéletesek lehetnek, de hosszú távon nem gazdaságosak – zárta beszélgetésünket a szakember.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Kukoricabiznisszel csalt ki 22 millió forintot egy visszaeső férfi
100 ezer forint jár annak, aki megtalálja – egy durva autófeltörés tettesét keresik Szegeden
Szegedi hírek
- A Délvidéki Ház nagyszabású eseménynek ad otthont, újabb fotókiállítás Szegeden
- Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?
- Az ingatlan-átadás buktatói – mit tegyél, ha az előző tulaj nem költözik ki?
- Tesla-fejlesztés Szegeden: új Supercharger jöhet a Rókusi Tesco parkolójába
- Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában