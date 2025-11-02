november 2., vasárnap

Ezért ne dőlj be a bolti és mobil fűtőtesteknek – nem minden esetben gazdaságosak

Címkék#Lidl#energiahatékony#fűtőtest#Szeged#fűtés

Jönnek a különféle fűtési megoldások. Egy szegedi szakértő elmagyarázza, mikor éri meg, és mikor jelenthet pénzkidobást a Lidl-fűtőtest használata.

Munkatársunktól

– Alkalmi fűtésre jók, de hosszú távon drágák – ez a véleménye egy szegedi szakértőnek a boltban kapható különféle fűtőalkalmatosságokról.

Fiatal férfi egy mobil lidl fűtőtest mellett
Egy szegedi klímaszerelő elmondta, mikor érdemes beruházni a Lidl-fűtőtestre. Illusztráció:Shutterstock

A Lidlben hétfőtől elérhetőek lesznek a fűtőventilátorok, konvektorok, hősugárzótornyok és elektromos kandallók. Mutatjuk, miért jelenthet pénzkidobást, ha megvásároljuk például a Lidl-fűtőtestet.

Nem biztos, hogy mindig hatékony a Lidl fűtőtest eszköze

– Az ilyen berendezések alkalmi vagy kiegészítő fűtésre tökéletesek. Előnyük, hogy alacsony a bekerülési költségük, viszont rendkívül magas az energiafogyasztásuk, ezért rendszeres használatra nem ajánlottak – fejtette ki véleményét Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa.

A szakember kiemelte: az elektromos fűtőtestek működési elvükből fakadóan nem takarékosak, hiszen egy kilowatt befektetett villamos energiából csak ugyanennyi hőenergiát adnak vissza. Ezzel szemben a korszerűbb megoldások, például a hőszivattyúk vagy a fűtésre optimalizált klímák, jóval hatékonyabbak.

– Ez nagyjából olyan különbség, mintha egy autó 10 liter helyett csak 2–2,5 litert fogyasztana 100 kilométeren – tette érthetővé Tornyi Koppány.

Kisebb helyiségek fűtésére tökéletesek

A kisebb, hordozható hősugárzók és fűtőventilátorok árai általában 10 és 20 ezer forint között mozognak, ám ez az összeg gyorsan eltörpül a villanyszámla mellett.

Tornyi Koppány szerint egy ilyen eszközzel akár néhány nap alatt 10–20 ezer forintnyi energiát is el lehet használni. Tehát hiába olcsó a beszerzés, az üzemeltetés rövid időn belül drága mulatság lesz – tette hozzá.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem minden helyzet igényel nagy beruházást. Az olcsó, hordozható fűtőeszközök ideiglenes megoldásként – például egy karácsonyi vásáros bódé fűtésére – tökéletesek lehetnek, de hosszú távon nem gazdaságosak – zárta beszélgetésünket a szakember.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

