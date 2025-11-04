2 órája
Most éri meg igazán igényelni: lazítanak az Otthon Start szabályain
November 15-től könnyítenek a feltételeken. Az új szabályok rugalmasabbá teszik az igénylést, enyhítik a korábbi kizáró okokat, és több élethelyzetre kínálnak megoldást. Mutatjuk, miben lesznek kedvezőbbek az Otthon Start program igénylési feltételei.
November 15-től több pontban is változnak az Otthon Start program igénylésének feltételei. A módosítások célja, hogy rugalmasabbá tegyék az igénylést, és több élethelyzetre kínáljanak megoldást. Mutatjuk, mi változik, és milyen könnyítések jöhetnek még a közeljövőben.
Otthon Start program igénylésének feltételei: már nem gond a két ingatlan
Sok igénylőnél előfordul, hogy az új lakás megvásárlása előtt még nem adták el a régit. Eddig ez kizáró ok volt az Otthon Start igénylésénél, most azonban változik a szabály: nem számít meglévő ingatlannak az, ha az új otthon megvásárlását követő 180 napon belül megtörténik a másik ingatlan eladása.
Haszonélvezettel terhelt ingatlan
Az új rendelkezés szerint a mentesítéshez elegendő, ha a haszonélvező az ingatlan eladásakor ott élt, vagyis nem kell, hogy a kérelem benyújtásakor is ott lakjon.
Támogatás visszafizetése
Eddig nem igényelhette az Otthon Startot az, akit az elmúlt három évben vissza nem térítendő lakáscélú támogatás vagy kamattámogatott hitel visszafizetésére köteleztek. Ez a szabály most enyhül: ha a visszafizetés oka például egészségügyi probléma, meddőségi kezelés sikertelensége vagy gyermekvállalás orvosi akadálya volt, méltányossági kérelemmel továbbra is igényelhető a hitel.
Építési engedély időkorlátja
Korábban csak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek számítottak érvényesnek az Otthon Startnál. A módosítás ezt megszünteti, így bármilyen időpontban kiadott, végleges engedély elfogadható, ha az építés jogerős vagy egyszerű bejelentéssel történt.
TB-könnyítés
November 15-től nem kell TB-jogviszonyt igazolniuk azoknak, akik megváltozott munkaképességűek, ápolási díjat, illetve a gyermekek otthongondozási díját (GYOD) kapják. Ez jelentős könnyítést jelent több száz család számára.
Elbontott épület
Újdonság, hogy nem számít meglévő ingatlannak az a ház, amelyet a tulajdonos saját döntéséből bontatott le azért, hogy az adott telekre új épületet húzzon fel. Eddig ez csak akkor volt így, ha a bontást az építési hatóság rendelte el vagy engedélyezte.
Építkezés
Építkezés esetén az igénylő kérheti, hogy a kölcsön akár 30 százalékát előzetesen folyósítsák, amennyiben pótfedezetet tud bevonni. Ez felgyorsíthatja az építkezés megkezdését.
Milyen változások jöhetnek még?
A Bankmonitor cikke szerint a kormány további könnyítéseket is tervez:
- 2026-tól jön a közszolgálati otthontámogatás,
- könnyítés jöhet a korhatárt illetően a CSOK Plusznál,
- változhat a CSOK Plusznál, hogy ki számít első lakásszerzőnek,
- testvér is lehet majd adóstárs,
- önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon Start hitellel,
- egységesítik majd az őstermelő és az átalányadózó kisvállalkozók jövedelmének elfogadását az Otthon Startnál is,
- jön a társasházi építményi jog,
- örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon Starttal.
