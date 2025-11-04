november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Most éri meg igazán igényelni: lazítanak az Otthon Start szabályain

Címkék#Otthon Start Program#feltételek#hitelfeltételek#Szeged

November 15-től könnyítenek a feltételeken. Az új szabályok rugalmasabbá teszik az igénylést, enyhítik a korábbi kizáró okokat, és több élethelyzetre kínálnak megoldást. Mutatjuk, miben lesznek kedvezőbbek az Otthon Start program igénylési feltételei.

Berecz Blanka

November 15-től több pontban is változnak az Otthon Start program igénylésének feltételei. A módosítások célja, hogy rugalmasabbá tegyék az igénylést, és több élethelyzetre kínáljanak megoldást. Mutatjuk, mi változik, és milyen könnyítések jöhetnek még a közeljövőben.

Otthon Start program igénylésének feltételei
Hamarosan még kedvezőbbé válnak az Otthon Start program igénylésének feltételei. Illusztráció: Shutterstock

Otthon Start program igénylésének feltételei: már nem gond a két ingatlan

Sok igénylőnél előfordul, hogy az új lakás megvásárlása előtt még nem adták el a régit. Eddig ez kizáró ok volt az Otthon Start igénylésénél, most azonban változik a szabály: nem számít meglévő ingatlannak az, ha az új otthon megvásárlását követő 180 napon belül megtörténik a másik ingatlan eladása.

Haszonélvezettel terhelt ingatlan

Az új rendelkezés szerint a mentesítéshez elegendő, ha a haszonélvező az ingatlan eladásakor ott élt, vagyis nem kell, hogy a kérelem benyújtásakor is ott lakjon. 

Támogatás visszafizetése

Eddig nem igényelhette az Otthon Startot az, akit az elmúlt három évben vissza nem térítendő lakáscélú támogatás vagy kamattámogatott hitel visszafizetésére köteleztek. Ez a szabály most enyhül: ha a visszafizetés oka például egészségügyi probléma, meddőségi kezelés sikertelensége vagy gyermekvállalás orvosi akadálya volt, méltányossági kérelemmel továbbra is igényelhető a hitel.

Építési engedély időkorlátja

Korábban csak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek számítottak érvényesnek az Otthon Startnál. A módosítás ezt megszünteti, így bármilyen időpontban kiadott, végleges engedély elfogadható, ha az építés jogerős vagy egyszerű bejelentéssel történt.

TB-könnyítés

November 15-től nem kell TB-jogviszonyt igazolniuk azoknak, akik megváltozott munkaképességűek, ápolási díjat, illetve a gyermekek otthongondozási díját (GYOD) kapják. Ez jelentős könnyítést jelent több száz család számára.

Elbontott épület

Újdonság, hogy nem számít meglévő ingatlannak az a ház, amelyet a tulajdonos saját döntéséből bontatott le azért, hogy az adott telekre új épületet húzzon fel. Eddig ez csak akkor volt így, ha a bontást az építési hatóság rendelte el vagy engedélyezte.

Építkezés

Építkezés esetén az igénylő kérheti, hogy a kölcsön akár 30 százalékát előzetesen folyósítsák, amennyiben pótfedezetet tud bevonni. Ez felgyorsíthatja az építkezés megkezdését.

Milyen változások jöhetnek még?

A Bankmonitor cikke szerint a kormány további könnyítéseket is tervez:

  • 2026-tól jön a közszolgálati otthontámogatás,
  • könnyítés jöhet a korhatárt illetően a CSOK Plusznál,
  • változhat a CSOK Plusznál, hogy ki számít első lakásszerzőnek,
  • testvér is lehet majd adóstárs,
  • önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon Start hitellel,
  • egységesítik majd az őstermelő és az átalányadózó kisvállalkozók jövedelmének elfogadását az Otthon Startnál is,
  • jön a társasházi építményi jog,
  • örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon Starttal. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu