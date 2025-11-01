1 órája
Tesla-fejlesztés Szegeden: új Supercharger jöhet a Rókusi Tesco parkolójába
Bővülhet az elektromos autók töltőállomásainak száma: a Tesla Supercharger újabb egysége Szegeden, az egyik bevásárlóközpont parkolójában épülhet meg. A fejlesztés jelentős előnyt hozhat a városnak, ám a környező településeken továbbra is kevés a töltési lehetőség.
Egy újabb Tesla Supercharger töltőállomás létesülhet Szegeden – ezúttal a Rókusi Tesco parkolójában. Egy kisteleki kereskedő szerint a megyeszékhelyen már elegendő elektromosautó-töltő működik, de a környező falvakban továbbra is hiány mutatkozik.
Hamarosan megépülhet a Tesla Supercharger töltőállomás Szegeden
Jelenleg Szegeden mindössze egy Supercharger használható: az Auchan parkolójában nyolc töltőfej üzemel, legfeljebb 150 kilowatt teljesítménnyel. A Tesco parkolójába várhatóan egy modernebb, nagyobb kapacitású, akár 250 kilowattos töltőrendszert telepítenek, ami jelentősen lerövidítheti a töltési időt.
– A jelenlegi töltők gyakran foglaltak és lassabbak. A nagyobb teljesítményű állomás sokat segítene – mondta lapunknak Paragi Róbert kisteleki kereskedő. Hozzátette: szerinte a fejlesztéseket inkább a környező településekre kellene kiterjeszteni, mivel előfordul, hogy csak Szegeden lehet tölteni, és a városba való bejutás is időigényes.
Az új elektromos autó töltőállomás előnyei
A szegedi helyszín stratégiai előnye, hogy a város egyik legforgalmasabb bevásárlóövezetében található, így nemcsak a helyiek, hanem az átutazó Tesla-tulajdonosok számára is praktikus lehet. A pontos kivitelezési időpontot egyelőre nem közölték, de a korábbi tapasztalatok szerint a Tesla-beruházások gyorsan megvalósulnak.
Az országos hálózatbővítés részeként Szeged mellett Debrecenben, Maglódon, Polgáron, Veszprémben és Kiskunfélegyházán is új Supercharger állomások nyílhatnak a következő hónapokban, jellemzően autópálya-csomópontok közelében.
Szegeden a BYD megjelenése és az egyre kiterjedtebb infrastruktúra új lendületet adhat az elektromos autók piacának, amely hazánkban még gyerekcipőben jár. Paragi Róbert kisteleki kereskedő szerint a villanyautók lassú terjedését a magas ár, a korlátozott hatótáv, a drága biztosítás és az akkumulátorok bizonytalan élettartama akadályozza. Bár hosszú távon az alacsony fenntartási költségek előnyt jelentenek, a legtöbben kisebb hatótávú modelleket választanak, és gyakran tartanak mellé hagyományos autót is.
