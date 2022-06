A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az esti órákban még helyenként, elsősorban az alföldi és az északi területeken, előfordulhat zivatar, amelyhez felhőszakadás, jégeső, viharos szélrohamok társulhatnak. A "zivatartevékenység" az este során fokozatosan megszűnik.

Vasárnap az ország döntő részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 Celsius-fokot, az Alföld délkeleti részein pedig akár a 27 fokot is. Napközben a délkeleti, keleti határrészen esetleg egy-egy zivatar előfordulhat.

A hőség veszélye miatt Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki másodfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést.

Vasárnap a minimumok általában 15 és 20 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny részeken 13, 14 fok is lehet. A maximumok 31 és 36 fok között várhatók.

A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A jövő héten már 38 fokos maximumokat is mérhetnek és többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet. Emiatt, ahogy azt portálunkon is olvashatták, az országos tiszti főorvos hétfő nulla órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

A katasztrófavédelem honlapjáról megtudtuk: tűzgyújtási tilalmat is elrendeltek megyénk területére.