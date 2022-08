Szegeden is leszakadt az ég: dörög, villámlik, ömlik az eső. Ahogy tegnap kora este megírtuk, a záporok, zivatarok a hajnali óráktól kezdve a Duna-Tisza közét, valamint a Szolnok-Szeged vonalat is elérhetik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 20-ára zivatar és felhőszakadás miatt Csongrád-Csanád megyére is riasztást adott ki. Reggel nyolckor érkezett a hír, miszerint felhőszakadásra másodfokú, narancssárga a riasztás.

A zivatarcellákat, írta az előrejelzés, legfőképp felhőszakadás (az ismétlődő cellaátvonulásból akár >25-50 mm csapadék), de néhol egy-egy viharos (ált. 60-85 km/h) széllökés és jégeső (jellemzően 1-3 cm jégátmérő) is kísérheti. A feltételek várhatóan még a vasárnapra virradó éjszaka is kedvezőek maradnak zivatarok számára.

Az időjárás miatt biztonsági okokból a 10 órára meghirdetett Széchenyi téri ünnepség is elmarad Szegeden.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék a 112-es segélyhívón!