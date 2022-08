Egyszerre két citromsárga riasztást is adott ki Csongrád-Csanád megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat: hőségre és zivatarok kialakulására is számíthatunk a mai napon. Zivatar esetén, írja a met.hu, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Mindemellett - ezért kaptuk a hőségriasztást - a napi középhőmérséklet valószínűsíthető, hogy 25 fok felett lesz.