Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország minden megyéjére citromsárga, azaz első fokú riasztást adott ki zivatarok kialakulásának lehetősége miatt. Ehhez van, ahol felhőszakadás miatt is társul figyelmeztetés, de abból mi kimaradunk az előrejelzés szerint. Zivatar idején elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. A riasztásról hírt adott a katasztrófavédelem is.