Azt is megtudhatták nálunk, hogy a bőséges csapadék ellenére nem dőlt meg a csapadékrekord. Zivatarokra ma is készülhetünk, ugyanis délutánra citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Csongrád-Csanád megye területére is, de ahogy az előrejelzésben is írják, "a délutáni zivatarok számosságát, térbeli előfordulását tekintve még jelentős a bizonytalanság."