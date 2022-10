Ahogy azt tapasztalhattuk, ma napközben is maradt a borús, párás idő, a levegő a kora délutáni órákban 17 fokig melegedett fel, éjszaka, hajnalban 9 fok várható. Hétfőn is erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös időre számíthatunk a Köpönyeg előrejelzése szerint, hajnalban ködszitálás, szitálás valószínű, és nem melegebb 17 foknál: ködöt még Mindenszentek napjára is jósolnak.

Orvosmeteorológiai szempontból folytatódik a frontmentes, nyugodt, őszi időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A párás levegő a krónikus ízületi vagy légúti megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, és kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének.