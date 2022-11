A ködös reggelt követően délnyugat, nyugat felől erősen megnövekedett a Dél-Alföldön is a felhőzet. A Dunántúl után a középső tájakon is egyre több helyen alakul majd ki eső. Eleinte a délkeleti szél lesz élénk, majd estétől az északnyugati szél erősödik meg. A délutáni órákban ma még 20 fokot mérhetónk - szombatra ez lecsökken 12-re, és 9 milliméter esőt is jelez előre a Köpönyeg. Főleg a nap első felében, majd újra estétől várható eső, záporeső. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, néhol viharos: a hétvége időjárása messze nem lesz olyan kellemes, mint a mai vagy a tegnapi.

A Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzése sem túl biztató. Erős hidegfronthatás terheli szervezetünket, az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma.