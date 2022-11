A délelőtti órákban lassan, fokozatosan a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok - ez állt a Köpönyeg előrejelzése alapján elkészített reggeli időjárásjelentésünkben is, de nem szabadulunk meg hosszú időre a ködtől. Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki tartós köd miatt szinte az ország egész területére, így Csongrád-Csanád megyére is. Dél, délkelet felől egyre nagyobb területen szakadhat fel a rétegfelhőzet, elsősorban a Dunántúlon, de kisebb körzetekben másutt is párás, helyenként ködös maradhat az idő egész nap, korlátozott látási viszonyokkal. Estétől, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, északkelet felől újra egyre nagyobb területen képződhet tartós, sűrű köd, mely kedden napközben szintén csak lassan oszlik fel.