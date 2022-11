A nap első felében ködfoltos, borult időre számíthatunk szitálással, ködszitálással. A déli óráktól délnyugat felől délen és délkeleten egyre többfelé ered el az eső. Az északnyugati szél megélénkül, 12 fokig emelkedik régiónkban a hőmérséklet. Éjszaka a Köpönyeg előrejelzése szerint 7 fokra számíthatunk. Csütörtökön is nagyrészt erősen felhős lesz az ég, főleg a nap első felében fordul elő szitálás, kisebb eső.

Gyenge hidegfronthatás terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, és könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok.