A ködfoltok feloszlása után a nap folyamán változóan rétegfelhős lesz az ég. Néhol - elsősorban délnyugaton - kisebb szitálás, eső előfordulhat. A délkeleti szél gyenge marad, a levegő a Köpönyeg előrejelzése alapján 13 fokig melegszik fel, éjjel 6 fokig hűl le. Vasárnap reggelre sokfelé képződhet majd köd, mely néhol csak lassan oszlik fel. Napközben északon és nyugaton lesz a több rétegfelhő, délen előbukkanhat a nap.

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok.