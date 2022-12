Megérkezett a szezon első havazása, a Kékesen a hétvégén például már több mint 20 centiméter friss lepelnek örülhetek a szánkózás és a síelés szerelmesei, de a többi hegyvidéki táj is fehérbe borult. Ahogyan az várható volt, a csapadékból hozzánk csak folyékony halmazállapotban jutott, az viszont bőségesen. Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa lapunknak elmondta, az év legcsapadékosabb napja volt a szombati.

– Szeged környékén közel 33 milliméter esőt mértünk, de Bakson és Szentesen például 55 milliméternyi hullott. Az egész megyében 30 milliméter felett volt a csapadékmennyiség, ennyi eső ebben az évben még soha nem hullott le 24 óra leforgása alatt – mondta.

Az esőből még vasárnapra is jutott egy kevés, a következő napok azonban száraz időjárást tartogatnak.

– A szombati számítások még azt mutatták, hogy egész héten hideg lesz, most azonban már az a legvalószínűbb, hogy a hét második felében jelentős enyhülés jön, és éppen a Dél-Alföldön lesz a legkellemesebb hőmérséklet – tette hozzá a szakember. Mindez azt jelenti, hogy hétfőn és kedden a száraz időben még napsütésnek is örülhetünk majd, ugyanakkor hideg lesz. Napközben 2 fok körül várhatók a maximumok, éjszaka pedig fagy lesz: mínusz 5-6 fokra számíthatunk. A hét második felével érkező enyhüléssel megérkeznek a felhők is, a borongós napokon több ízben az eső is elered majd. Cserébe viszont csütörtökön és pénteken már az éjszakák is fagymentesek lesznek, napközben pedig 10 fok fölé is kúszhat majd a hőmérő higanyszála.