Így tolták végig a hétvégét kollégáink - ezzel a címmel posztolt egy látványos animációt a Magyar Közút az Instagramra. Az is látszik rajta, ahogy megyénket végigjárják a munkagépek, hiszen itt is leesett az első hó hétfő hajnalban, szombaton pedig az eső döntött rekordot. "Minden munkagépünk GPS-szel van felszerelve, így egy modern flottakövető rendszert is üzemeltetünk. Ez alapján pontosan látjuk, hogy hol, milyen munkát végeznek szakembereink. Eddig többféle animációt is exportáltunk ezekből az adatokból, amelyeket minden télen megosztottunk veletek. Most készítettünk egy újat - áll a poszt szövegében. Az animáción az látható, ahogy a mérnökségi telephelyekről kirajzanak a gépek és megteszik a fordulóköreiket. A térképen az is jól látszik, hogy hol volt intenzívebb havazás hétvégén. Egy meghatározott rend szerint első körben a főutakon, majd ezt követően a mellékutakon tudnak beavatkozni.

Azt is megtudtuk, hogy a Magyar Közút munkatársainak a legtöbb feladata az utóbbi napokban Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, míg országosan szombat óta közel 6 ezer tonna sót és 400 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki.

A következő napokban is folyamatosan, 12 órás váltott műszakokban pörögnek majd a szakemberek, az előrejelzések alapján kedden a hajnali mínuszok, míg szerdán és csütörtökön havazás és ónos eső ad majd bőven feladatot. A sofőröknek azt javasolják, vezessenek lassabban, óvatosabban, és indulás előtt nézzenek rá az utinform.hu-ra!