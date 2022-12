Északnyugat felől csökken a felhőzet, de Borsodban még reggel is felhős marad az ég. Vasárnap többnyire napos, gyengén felhős időre van kilátás, majd csak estétől kezd el erősen megnövekedni a felhőzet nyugat felől. Késő estig helyenként - nagyobb eséllyel az Alföld északi részén és a Bükk térségében - előfordulhat kisebb havas eső, havazás, később csapadék nem valószínű.

Az északi, északnyugati szél szombaton többfelé megerősödik, a hegyvidéki tájakon viharossá válik. Vasárnapra csökken a szél sebessége, akkor elsősorban a Tiszántúlon és a Fertő térségében lehetnek élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -8 és -2 fok között alakul, de a derült, hóval borított tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2 és +3 fok között valószínű.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.