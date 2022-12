A jó idő pedig sokakat a szabadba csábít, hiszen sokan vannak most téli szüneten, szabadságon, így szerda délután a megyeszékhelyen is családokat, párokat lehetett látni a ligetben, a belvárosban, a Vértónál és a töltésen is sétálni, sportolni. A két ünnep közötti időszakot általában nyugalom, kisebb forgalom jellemzi, most azonban, ahogy előbújik a nap és a hőmérő higanyszála eléri a 8-10 fokot, zsong a város. Erről készített remek fotókat Karnok Csaba kollégám.

A szabadba csalta a jó idő a téli szüneten és szabadságon lévőket.

Fotós: Karnok Csaba

Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a kora tavaszias idő, az országnak lesz olyan pontja – Pécs környékén – ahol 2023 első napján akár 16-17 fokot is mérhetnek. Fehér Balázs meteorológus az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy bár szerdán mérséklődött a szél és pár fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet, azonban csütörtöktől lassú felmelegedés kezdődik hazánkban, amely egészen január elsejéig kitart majd, így szilveszterkor és újév napján is a szokásosnál enyhébb időben ünnepelhetünk majd.

Pénteken egyébként egy hidegfront érinti majd hazánkat, így helyenként záporesőre kell számítani, de a jó hír az, hogy a folytatásban nem lesz szükség reggelente a jégoldóra, ugyanis éjjelente csak 0 és 5 fok közé hűl majd le a levegő.

A Vértót sok szegedi körbefutotta, körbesétálta szerdán.

Fotós: Karnok Csaba

Érdemes lesz megfigyelnünk, hogy elődeink időjóslása érvényes-e még, hiszen ők annak idején úgy tartották, hogy ha zöldül a karácsony, akkor húsvétkor hó lesz. Mivel idén december 25-én és 26-án is zöldellt a fű és az őszi vetés, aggódhatunk amiatt, hogy húsvétkor havat kell lapátolnunk. Őseinknek természetesen szilveszterre és január elsejére is volt jóslata. Úgy vélték, hogyha december 31-én északi szél fúj, akkor hideg, ha pedig déli, akkor enyhe lesz a tél. Az előrejelzések szerint déli, délnyugati irányú lesz a szél, tehát enyhe télre számíthatunk. Fontos az is, hogy a szilveszter reggeli napsugár kevés bort hoz, viszont a január elsejei napfény jó esztendőt jelez. Ha szilveszter és január 1. időjárása megegyezik, akkor jó termésre és gazdag esztendőre számíthatunk.