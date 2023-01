Úgy tűnik, a téli szürkeségben több olvasónknak is kedve támadt megosztani velünk, hogy kertjükben a tavaszias időben beindult az élet. A virágzó aranycserje után egy másik, gyönyörű sárga növényről kaptunk fotót, amely egy szegedi magánház kerítését díszíti. A téli jázmin időjárástól függetlenül télen virágzik, így üde színfoltja lehet bármilyen kertnek abban az időszakban, amikor minden más növény kopáran "alszik".

Bár jellemzően csak februárban indul be, a mostani enyhe időben olvasónknál már karácsony óta teljes pompájában virít. Előnye, hogy bár a virágok csak enyhén fagyállóak, vagyis a következő napokban valószínűleg lehullanak, a bimbói jól bírják a kemény hideget is, így ha az idő jobbra fordul, azok ismét kinyílnak. Virágzás után pedig sövényként is funkcionálhat, díszítő értékét érdekes, ívesen lehajló, sűrű ágrendszere adja. Ráadásul szaporítása sem igényel különleges szakértelmet, hiszen vesszői a földre érve legyökeresednek.

Aki tehát szeretné kertjét még a lombfakadás előtt élettel telinek látni, érdemes ilyen növényt telepítenie. Bár illata nem olyan intenzív, mint a fehér színű társának, élénk színeivel ezt bőven kompenzálja, és mint látható, vidámságot tud csempészni a borongós, hideg napokba.