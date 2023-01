Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki Csongrád-Csanád vármegyére is tartós, sűrű köd miatt vasárnap reggel 5 óra után. A figyelmeztetés szerint a köd hat óránál is tovább kitarthat, néhány száz méteres látótávolsággal. Vezessenek óvatosan!

A Köpönyeg előrejelzése is azt jósolta, hogy reggelre sokfelé képződik köd, szitálással, ködszitálással. Napközben a ködfelhőzet az ország északkeleti felén marad meg tartósan, de a délnyugati, déli tájakon - így nálunk is - délután felszakadozhat felhőzet, és rövid időre a nap is előbukkanhat. A déli szél többfelé megerősödik. Régiónkban 11 fokig melegszik a levegő napközben, éjszaka sem fog fagyni, 3 fok várható.

Erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknél vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.