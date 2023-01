Az elmúlt időszakban rendkívül csapadékosra fordult az időjárás. Az ország nagyobb részén az elmúlt 10 napban lehullott a januári havi átlag, de van, ahol ennek kétszerese is. Vármegyénk a legkevésbé áztatott régiója az országnak, itt csupán 17-20 milliméternél tartunk. És bár tegnap kisütött a nap, a 10 fok körüli maximumokkal pedig kifejezetten kellemes, tavaszias időnek örülhettünk, ez csak átmeneti volt: éjszakára újabb mediterrán ciklon érkezett, amelynek hatására a mai napon is sokfelé várható eső, záporeső, így nálunk is tovább áznak a földek. Az előző napokhoz képest annyival lesz ez más, hogy hátoldalán északnyugat felől a megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel az eső hajnaltól egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat át. De persze nálunk a legkevesebb erre az esély.

Az ország legmagasabb pontjain egyébként már keddre megérkezett az igazi tél: a Kékestetőt például 20 centiméteres hó lepte be, de Galyatetőt, Bánkútot, Dobogókőt és Nagy-Hideg-hegyet is vastag hótakaró borítja. A szerdáról csütörtökre virradó éjjel érkező csapadéknak köszönhetően Dunántúlon, a Dunakanyarban és az Északi-középhegységben már máshol is egyre többfelé havazhat. A Dunántúli-középhegység, Budai-hegység, Dunakanyar hegyei, Börzsöny térségében 10 centimétert is meghaladhatja a csütörtök estig lehulló friss hó mennyisége. És bár a modellszámítások még meglehetősen bizonytalanok azt illetően, hogy az alacsonyabban fekvő területeken megmarad-e, vagy ott elolvad a hó, vármegyénkben szinte biztosra vehető, hogy fel sem merül majd, hogy szánkózhatunk-e. Az Alföldön ugyanis a csapadék döntően eső formájában érkezik.

A hosszabb távú előrejelzések szerint egyébként a télies idő – ha hó nélkül is – de nálunk is beköszönt: pénteken és szombaton már csak 2 fok körül lesz a maximum hőmérséklet, a hétvégétől pedig éjszakai fagyokra is számíthatunk.