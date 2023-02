Nyugat, északnyugat felől beborul az ég pénteken, és egyre többfelé várható kiadós csapadék. Bár tegnap a Szegedi Vadaspark medvéi azt jósolták, lesz még tél idén, az régiónkban várhatóan nem a mai napra esik: eleinte havazás, de aztán havas eső várható. Ebből hozzánk inkább az eső ér majd el, és máshol sem kell számítani hórakaróra, csak az Északi-középhegység térségében és északkeleten havazhat végig. Az északnyugatira forduló szél egyre jobban megerősödik. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 5, éjszaka 0 fok körül lesz a Köpönyeg előrejelzése szerint.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.