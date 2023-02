Március végén, április elején szokott olyan időnk lenni, mint amilyennel pénteken örvendeztetett meg bennünket a természet. A több órás napsütés mellett meglepően enyhe volt a levegő: a legmelegebb órákban 15 fok körül alakult a hőmérséklet. A tavasznak pedig még nincs vége: szombaton akár a melegrekord is megdőlhet – igaz, valószínűleg nem nálunk. Északi hegységeink keleti oldalán főn szélre is lehet számítani, az ennek kitett helyeken pedig akár 17, 18 fok is előfordulhat. Ezzel veszélybe kerülhetne az 1955-ben Pécsen mért 18,2 fokos országos napi melegrekord is. A szeles idő további pozitív hatása az lesz, hogy jelentősen javulnak majd a légszennyezettségi értékek az ország területén.

Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa lapunknak elmondta, bár vármegyénkben is kissé szeles, de ezzel együtt is kellemes, enyhe idő várható.

– A nap elején lesz több felhő felettünk, utána viszont ez felszakadozik. Hogy milyen magasra emelkedik a hőmérséklet, attól függ, hogy ez milyen hamar történik meg. A maximum értéket 14-15 fok körül várjuk – mondta.

A magasban erős lesz az áramlás, emiatt vasárnap különösen gyakori lesz a változó égkép – azaz hol befelhősödik, hol pedig kisüt a nap. Még ezen a napon is 13-14 fokot mérhetünk majd, és a jövő hét közepéig szinte biztos, hogy ez a helyzet nem változik majd jelentősen.

Az eddigi éjszakai fagyoktól is elbúcsúzunk a következő napokban, szombat hajnalra is csak 7 fok körüli értékre süllyedt vissza a hőmérséklet, vasárnapra virradóra sem lesz 5 foknál kevesebb. Összehasonlításként: ezen a két napon 1940-ben Putnokon mínusz 33 fok volt a leghidegebb órákban.