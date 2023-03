Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook posztban számolt be az országon a délelőtti órákban átszáguldó szelek erősségéről. A térképükből kiderült, hogy bár nagyon erős széllökések voltak vármegyénkben, azon belül is Szeged környékén, mégsem itt volt a lepusztítóbb az ereje. Szegeden 77 kilométer per órával süvített, míg például Pest környékén elérte a száz kilométer per órát is az erősége.

Legutóbb 2019-ben volt igazán pusztító vihar Szegeden. Akkor számos épület, köztük az azóta már felújított Jogi Kari épület is megrongálódott.