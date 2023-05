Ugyanakkor a mezőgazdasággal foglalkozók számára megnyugtató lehet, hogy csapadék szempontjából a szokásos viszonyok uralkodnak majd idén júniusban, júliusban és augusztusban is. Szegeden és környékén júniusban és júliusban is 60-70 milliméter a megszokott, erre lehet számítani most is -5, +5 milliméternyi eltéréssel, és ahogy az lenni szokott, az augusztus egy szárazabb hónap lesz. A Copernicus program előrejelzései nagyon jól megmutatják, mi várható. Tavaly is végigkövettük az előrejelzéseket és azt láttuk, hogy az augusztus egy nagyon száraz, a megszokottól –50 milliméterrel eltérő hónap lesz. Így is lett, szinte egy csepp eső sem esett