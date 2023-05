Átmenetileg csökken a felhőzet, majd dél felől egyre nagyobb területen újra beborul az ég, de északkeletre csak vasárnap délelőtt érkezik meg ez a felhőtakaró. Szombaton délután és éjszaka szórványosan várható zápor, délen zivatar is. Vasárnap hajnaltól dél felől egyre többfelé alakulhat ki ismételten eső, zápor, a Dél-Dunántúlon néhol beágyazott zivatar is lehet. A Dunántúlon és a középső tájakon jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, kelet felé csökken a nagy csapadék esélye. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül, vasárnap néhol meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 12 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 23 fok között valószínű, az Észak-Dunántúlon lesz a leghidegebb, Szabolcsban a legmelegebb.