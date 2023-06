Jellemzően erősen felhős idő várható szerda délutánig, addig általában csak kevés napsütés lehet. Összességében sok helyen kell ismétlődő jelleggel záporra, zivatarra, illetve esőre is számítani. Szerdán késő délutántól, estétől a gomolyfelhők lassanként összeesnek, ezzel együtt egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A déli szél kedden akár nagyobb területen is, szerdán már csak az Alföldön megélénkülhet, de szélerősödés csak zivatar körül lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 17 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Olvasható a Köpönyeg oldalán.

