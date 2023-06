Hatalmas vihar csapott le Hódmezővásárhelyre vasárnap késő délután. Mintha dézsából öntötték volna, úgy szakadt az eső, ráadásul több helyről is jelezték, hogy borsónyi jég is hullott, nem is kevés. Ágak szakadtak le, fák dőltek ki utakra, kerékpárutakra, kerítésekre. Este fél 8-ig már több mint 20 bejelentés érkezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A vármegye tűzoltóegységei dolgoznak a károk felszámolásán.

Úgy tudjuk, villanyvezeték is leszakadt, volt, ahol csak részlegesen volt áramkimaradás, ám olyanra is volt példa, hogy teljesen elment az energiaszolgáltatás. A HMVHLY Car Life közösségi oldalon rengeteg fotót tettek közzé a vásárhelyiek az áldatlan állapotokról, amit a felhőszakadás okozott. Dobsa István pedig videóra vette, hogy nézett ki a József Attila utca a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék után.