– Az elmúlt egy hétben vármegyei szinten 1395 esetet láttunk el, ebből Szegeden 643 esetben segítettünk. Éreztük és érezzük a hőség hatását, ennek a hétnek az elején jelentősebben, 10-15 százalékkal megemelkedett az esetszám az átlagos hétköznapokhoz képest – számolt be lapunknak Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikáció munkatársa.

Eheti Gyógyír podcastünkben a mentőtiszt arról beszélt, hogy az elmúlt napokban Csongrád-Csanádban is sok volt a hőségre visszavezethető panasz. Többeknél szédülés, fejfájás, enyhébb fokú kiszáradás jelentkezett, de a szív- érrendszeri, a vérnyomásos és a stroke-os betegek is megérezték a melegfrontot. Sok infarktus- és strokegyanús beteget szállítottak kórházba. Mindemellett pedig közlekedési balesetből is volt jó néhány. Hangai József szerint azért, mert romlik a reakcióidő a melegben, valamint a nyaralások és a külföldi munkavállalók hazautazása miatt megnövekedett a forgalom.

A beszélgetés során kitértünk az életmentők segítőire is, többek közt a mesterséges intelligenciára, ugyanis annak segítségével meg tudják állapítani, hogy nagyobb valószínűséggel hol történhet baleset. A mentőtiszt leszögezte, a mesterséges intelligencia nem váltja ki az emberi faktort, ez egy lehetőség, amelyet munkatársaik folyamatosan kontrollálnak.

Ugyanakkor segítségül hívják abban is, hogy a régióban hol alakítsanak ki újabb mentési pontokat annak érdekében, hogy hamarabb helyszínre érkezzen a segítség. Hangai József közölte, olyan településeken hozzák ezeket létre, ahol nincs mentőállomás, viszont a bajtársaik elmennek a legközelebb lévő mentőállomásra, ahol felveszik a gépjárművet, és azzal elautóznak a mentési pontra, ahol eltöltik a 12 vagy 24 órás szolgálatot.

Minderről részletesebben új podcastünkben hallhatnak információkat, sőt, kiderül a beszélgetésünkből az is, hogy mi zajlik a mentőautóban a helyszínekre érkezés közben.