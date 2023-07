Dörgéssel és villámlással érte el az ország felett átvonuló viharzóna Szegedet pénteken este. Kollégánk arról számolt be, hogy a belvárosban egyelőre nem okozott károkat a vihar, de az még csak most kezd kialakulni. Annyi biztos, hogy az emberek örülnek a hűsítő esőnek, sokan nem is húzódnak védett helyre, inkább a megázást választják.

Információink szerint Szőregen még a mobilszolgáltatás is akadozik.

Egyre erősödik a vihar

A fotó az Űrhajós utcából készült. Fotó: Olvasói fotó

Domaszéki olvasónk arról számolt be, hogy náluk egyelőre csak nagyon sok eső esett, de az is kezd lassan lecsengni.

Fotó: olvasói fotó

A vihar alakulásától függően frissítjük cikkünket.