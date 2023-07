Pénteken este hét óra körül érkezett meg a zivatarzóna Csongrád-Csanád vármegyébe. Igen, az amire már hosszú napok, vagy hetek óta vártunk. Azt írtuk honlapunkon, hogy a vármegye déli részén tombolt legerősebben a vihar, a legtöbb bejelentés Makóról, Szegedről és Mórahalomról érkezett. Rövid idő alatt huszonnyolc segélyhívást fogadott a szegedi katasztrófavédelmi főügyelet a viharral kapcsolatban. Mindenhol fák dőltek ki, ágak hasadtak le. A kidőlt fák és a nagy méretű faágak elzárták az utakat. Több helyen is a parkoló autókat rongálták meg a több méteres, leszakadt ágak. Gyálaréten pedig villámcsapás miatt gyulladt ki egy melléképület. A vihar ideje alatt 11 településen volt rövidebb ideig fennakadás az áramszolgáltatásban.

Szóval ez is egy vihar volt, viszont egyáltalán nem ezt vártuk tőle. Legalábbis én nem. Amikor szombaton kimentem lakásból, azt hitem, hogy legalább valamivel jobb idő lesz mint korábban, de hát nem nagyon lett így. Olyan volt ez a vihar mint az eszes lány, a Mátyás királyos népmesében. Hozott is ajándékot, meg nem is. Hozta azt, ami egy vihartól elvárható. Fújt a szél, szakadt az eső, és a vihar ideje alatt tényleg kellemesebb volt az idő, vagyis természetesen a hőmérséklet, mint napközben. Csakhogy ez sajnos addig is tartott. Amikor ezeket a sorokat írom, szombat, kora délután van, és megint meg lehet kint dögleni, ráadásul most már párás is a levegő, csak, hogy jobban szórakozzunk.

Lassan tényleg oda kéne figyelni a globális felmelegedésre, mert ami mostanában van időjárási szempontból, az lehet, hogy tényleg nem normális.