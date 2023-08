Mivel valószínűleg az az utolsó igazán forró hét a nyáron, úgy döntöttünk, szétnézünk a szegedi belvárosban, hogy viselik az emberek a meleget. Először azt gondoltuk, hogy ebből nem lesz cikk, mert gyakorlatilag üresek voltak az utcák kora délután.

Fotó: Gemes Sandor

A Dugonics téren azonban már szerencsénk volt. Gémes Sándor fotós kollégám vett észre egy tetőtől talpig vizes fiatalt, akin az is furcsa volt, hogy egy sztetoszkóp lógott a nyakában. Kiderült, hogy Mengyán Albert és barátai végzett orvostanhallgatók, és most pótolták az orvosok hagyományos szökőkutas fürdőzését. A fiatalember azt is elmondta, hogy a hagyományt abban is folytatják, hogy beültek az első kocsmába, ami az útjukba esett.

Ha pedig már ott voltunk, megkérdeztük az egyik ivó pultosait, akik egész nap a téren állnak, ők hogy viselik el a forróságot. Azt mondták, van egy titkuk, de azt nem árulják el. Annyit azért sikerült megtudni tőlük, hogy szódával locsolják egymást a pult mögött.

Utána pedig a Móra Ferenc Múzeum felé indultunk, és ott már jóval többen voltak a szökőkútban.

Fotó: Gemes Sandor

Ezt a meleget csak víz közelében lehet elviselni. Sokat voltunk strandon, most pedig ezt a szökőkutat találtuk meg. És természetesen sok folyadékot iszunk

– mondta Benedek Zita, aki Németországból tért haza nyaralni.

Velük egy társaságban volt Bence, aki családjával az Amerikai Egyesült Államokból költözött haza nemrég. Ő azt monda, hogy két gyermekükkel sokat voltak vidéken a nagyszülőknél, és ők is vízparton töltötték a nyár nagy részét.

A legaranyosabb megszólalónk pedig minden bizonnyal a négy éves Fanni volt, aki először nehezen állt kötélnek. De végül megenyhült, és nagymamája segítségével elmondta, hogy nyaralni jött Szegedre, és szerdán például a Napfényfürdőben voltak, ma viszont a szökőkút mellett hűsölnek. A hőségnek pedig még koránt sincs vége. Az országos tisztifőorvos csütörtökön harmadfokúra emelte, és hétfőig meghosszabbította a hőségriadót.