Bár szombaton is rekkenő hőség volt a megyeszékhelyen, de nem dőlt meg a hivatalos hőségrekord. A délután legmelegebb óráiban 37 Celsius-fokot mért az Országos Meteorológiai Szolgálat, csaknem 3 fokkal kevesebbet, mint 2007 júliusában. Az 1901 óta mért legforróbb napot, vagy ahogy a meteorológusok mondják a legmagasabb maximumhőmérsékletet 2007. július 22-én, illetve 24-én mérték Szegeden, azokon a napokon 39,8 Celsius-fok volt a városban! Érdekesség, hogy a pokoli hőhullám akkoriban csaknem egy hétig tartott, az elmúlt 120 év tíz legmelegebb napja közül öt abban az időszakban volt.

A nem hivatalos hőségrekord a 39,8 Celsius fokot is jócskán meghaladta. 1928. július 16-án árnyékban 42, napon 48 Celsius-fokot mértek. A Délmagyarország korabeli tudósítója már-már apokaliptikus jelenetekről számolt be: „az emberek fuldokolva szédelegve bolyongtak a katlanszerü uccákban, amelyeknek aszfaltburkolatát lekvárszerü péppé puhították a nap perzselő sugarai. (…) Aki tehette, az minden szabad percét a fürdőkádjában hűsölte át, hacsak el nem szikkadt fölötte a vízcsap, mert bizony az émeleti lakások sokhelyen hétfőn is viz nélkül maradtak.”

Természetesen, a belváros beépített, kővel burkolt, aszfaltozott részein rendre hőszigetek alakulnak ki, ahol sokkal forróbb a levegő és a hőség már-már elviselhetetlen.

Az országos tisztifőorvos által péntek óta elrendelt harmadfokú hőségriasztás hétfőn éjfélig van érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért mindenkitől azt kérik, hogy a nagy melegben fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet. A déli órákban pedig semmiképpen ne tartózkodjon a tűző napon.