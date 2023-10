Hétfő estig hazánk nagy részén fátyolfelhős időre számíthatunk, amely időszakosan jobban meg is vastagodhat. Az Északi-középhegység északi részein reggelig lehetnek felhősebb tájak, hajnalra néhol párássá is válhat a levegő, illetve hétfőn délelőtt nyugat felől kis eséllyel vastagabb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, amelyekből gyenge csapadék nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 19 és 24 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a frontmentes, őszi időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali hideg, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. Sokaknál (főleg gyermekeknél) jelentkezhet nátha és köhögés. Készítette dr. Pukoli Dániel

