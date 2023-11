Helyi időjárás 42 perce

Csongrád-Csanádban is leesett az első hó

Elárasztották a közösségi médiát a Magyarország több területét is érintő havazásról, havas tájakról készült képek. Közben vasárnap a Dunántúlon átmenetileg viharos akár 60-70 kilométer per órás széllökések várhatóak az északnyugati szélből. Néhány centiméternyi tapadó hó is hullhat a hét utolsó napján.

A Csongrád-Csanád vármegyei Forráskúton is havazott, amit olvasónk meg is örökített. Egy összeáramlási zónának köszönhetően érkezett meg sok helyre a középső országrészben is az idei első sík vidéki havazás az Időkép szerint - szúrta ki az index. Forrás: Fotó: Olvasónk, Anett / Index

