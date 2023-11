A Nemzeti Óceán- és Légköri Hivatal (NOAA) szerint a tendenciák alapján 95 százalékos esély van arra, hogy a mérsékelt vagy erős El Niño-szezon 2024 februárjáig folytatódik. A csúcspontot legtöbbször november és január között mérik, így várhatóan a következő hónapokban erősödik a hatása. Az El Niño-évek esetében általában enyhe, csapadékos a tél kezdete, azonban január és március között hidegebb, szárazabb az évszak. A globális felmelegedés miatt emelkedő hőmérséklettel kombinálva a meteorológusok úgy vélik, 2024 lehet a valaha volt egyik legmelegebb évünk.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) a nyár elején bejelentette, hogy hivatalosan is elkezdődött az El Niño. Ez egy nem szabályosan, 2-7 évente ismétlődő, de természetes éghajlati jelenség, amely felerősíti az ember okozta globális felmelegedés következményeit. A jelenség számos váratlan hatással járhat, amelyre még a szakemberek sem tudnak pontosan rámutatni, így az is kérdéses, milyen tél várhat ránk idén Európában. Az El Niño-évek esetében általában enyhe, csapadékos a tél kezdete, azonban január és március között hidegebb, szárazabb az évszak vége Észak-Európa nagy részén. A jövő évben a szokásosnál melegebb hőmérsékletre is nagyobb az esély.

