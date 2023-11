Általában felhős lesz az ég, és elszórtan számíthatunk esőre, záporra, amely az északkeleti tájakon néhol hózáporba vált. Éjszakára az ország északi felén csökken a felhőzet, északkeleten helyenként pára, köd képződhet, másutt felhősebb marad az idő. Helyenként vegyes halmazállapotú, záporos csapadék előfordulhat. Szombaton változóan felhős időben és általában többórás napsütésben lehet részünk, emellett elszórtan alakulhat ki vegyes csapadék, délnyugaton zivatar sem kizárt.

Késő délutántól a Miskolc-Szeged vonal széles sávjában havazás, hózápor várható.

Szombaton az ország a nyugati felén erősödik meg, helyenként viharossá fokozódik a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára -3 és +2 fok között alakul, a kevésbé felhős, szélvédettebb fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 7 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Olvasható a Köpönyeg oldalán.