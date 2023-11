Dr. habil. Gál Tamás DSc, az SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense ismertette a Magyarországról is látható, különleges jelenség magyarázatát – számolt be róla a Szegedi Tudományegyetem.

A földtudományok szemszögéből különösen izgalmas jelenségnek lehettünk tanúi a napokban, amikor is a Nap aktivitásának egyik lenyűgöző megnyilvánulása, egy koronakidobódás közvetlenül érintette bolygónkat. Az ilyen napköri események nemcsak a csillagászok figyelmét kötik le, hanem a geofizikai jelenségek tanulmányozása során is fontos adatokkal szolgálnak, hiszen a Föld mágneses terére gyakorolt hatásuk révén észlelhetővé válhat a varázslatos sarki fény még hazánkban is.