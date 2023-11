Hétfő délelőtt vékonyabb, szakadozott felhőzet lehet felettünk, délutántól vastagszik a felhőtakaró. Napközben helyenként, késő délutántól szórványosan várható csapadék. Hazánk északkeleti felén, harmadán főként hó, havas eső, máshol egyre inkább eső valószínű. A sokfelé élénk, helyenként erős északnyugati szél éjszakára mindenhol mérséklődik. Hétfőn többfelé megélénkül a délnyugati, déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -8 és 0 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +8 fok között várható, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékeket.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

