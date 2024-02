Felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon - fordulhat elő futó zápor. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, Sopron térségében és a Bakonyban olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután általában 10 és 14, késő este 2, 9 fok között alakul. Napközben kettős fronthatás dominál majd, ami miatt számos kellemetlen tünet felerősödhet. Sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, és a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Alvászavarok is kialakulhatnak, ami miatt napközben indokolatlanul fáradtak, szétszórtak lehetünk. A szelesebb területeken a hőérzet is alacsonyabb, ami miatt mindenképpen javasolt rétegesen öltözködni.