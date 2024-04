A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint napos, gomolyfelhős idő lesz, az északkeleti régiókban záporokra kell számítani, melyek délután az északnyugati területeken is megjelenhetnek. A hajnali órákban a Zempléni-hegységben hózáporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz, és hideg reggelre lehet számítani, amihez gyenge fagy is társulhat. A délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A fronthatás nem lesz jelentős, ami jó hír az arra érzékenyek számára, akik javulást tapasztalhatnak. Bár nem várhatók jelentős egészségügyi problémákat okozó időjárási tényezők, az érzékenyebbek esetleg fejfájást tapasztalhatnak a hideg idő és a szél miatt, míg a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet.