Áprilisban megkaptunk mindent az időjárástól, amiért ezt a hónapot szeszélyesnek tartjuk. Volt már például nyári meleg – kétszer is. Először rögtön április elsején, amikor Szegeden 28 fok feletti maximum értéket mértek. Ez a nap be is vonult a történelembe, mint a legkorábbi dátumú hőségnap, amit valaha mértek Magyarországon. És a jelenség nem volt egyedi: a hónap közepén ismét napokon keresztül dőltek az országos napi melegrekordok, akkor már több napon is 30 fok fölé szaladt fel a hőmérő higanyszála. Aztán egyik napról a másikra nyárból késő télre váltottunk: 24 óra alatt volt, ahol 24 fokot esett a hőmérséklet április 16-án. A hegyekben havazott is, de a Dél-Alföldön élőknek sem kellett messzire menniük, hogy dideregjenek, hiszen hajnalonként épphogy csak fagypont fölött maradt a hőmérő higanyszála még az elmúlt napokban is, de napközben is kellett a nagykabát.

A következő 2-3 napban melegedés indul, így ismét tavasz lesz. Mivel azonban a hőmérséklet drasztikus ütemben növekszik majd, vasárnapra ismét beérünk a nyárba. Az előrejelzések szerint a csütörtökre elvonult hidegfront mögött tartósan visszatér a napsütés, pénteken pedig a délire forduló áramlással megkezdődik a meleg levegő beáramlása. Aznap vármegyénkben a 20 fokot is megközelíthetjük. Hétvégén élénk, erős délies szél kíséretében folytatódik a felmelegedés, szombaton 22, vasárnap már 27 fokot mérhetünk a délutáni órákban, vagyis visszatér a kora nyárias meleg. A meleg, száraz idő a jövő hét első felében is kitart, délutánonként 26-27 fok közé melegszik majd a levegő a mostani előrejelzések szerint csütörtökig biztosan. A szél azonban keddig velünk marad, így elviselhetetlen melegtől nem kell tartani. És bár a hosszútávú előrejelzések nem megbízhatók, egyelőre úgy tűnik, a téli hidegtől a pénteki hajnaltól kezdve elbúcsúzhatunk.