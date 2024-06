Rengeteg letört faág, fakéregdarab és levél hevert még hétfőn is szerte a városban: a szombat este Szeged felett is átvonult vihar nyomait valószínűleg még napokig takarítják majd a közterületekről a Kht. munkatársai, illetve a magánházak előtt a lakók. Ritkán látott gigazivatarban volt részünk, mely a vármegyeszékhelyen szerencsére jeget nem szórt, azonban így is meglehetősen félelmetes volt. Egy órán keresztül tombolt a város felett folyamatos villámlással, hatalmas széllel és özönvíz-szerű esőzéssel – ez nem megszokott azon a területen, amelyet általában inkább elkerülnek a csapadékzónák.

Jeget nem hozott a zivatarlánc hozzánk, a szél viszont vármegyénkben tombolt a legerősebben az egész országban. Fotó: Karnok Csaba

A jelenség neve Mezoléptékű Konvektív Komplexum. Ilyen utoljára csaknem egy éve, 2023. július 13-án alakult ki nálunk, de Európában is ritka jelenség. Létrejöttéhez ugyanis több feltételnek is teljesülnie kell: mínusz 32 foknál hidegebb felhőtető legalább 100 ezer négyzetkilométeren, vagyis Magyarországnál nagyobb, összefüggő területen, illetve mínusz 52 foknál hidegebb felhőtető legalább 50 ezer négyzetkilométeren, és mindezeknek legalább 6 órán keresztül kell fennállnia. Érdekesség, hogy a szombaton Kelet-Magyarországon végigvonuló zivatarrendszerben egyébként voltak -70 foknál hidegebb felhőtetők is, 13-14 kilométeres magassággal.