Hagyományosan két helyre szoktak menekülni a kánikulában a csongrádiak: vagy a Tisza-partot, vagy pedig a helyi uszodát választják. A természetes vízpartot most elmosta a zöldár, így az Alföld tengerpartjaként is emlegetett Körös-toroki homokfövenyt nélkülözni kellett a strandolóknak – ennek ellenére sokan napoztak a füves részeken is.

A Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda viszont telt házzal üzemelt. A délelőtti órákban még nem volt tömeg, de délután már elég sokan zsúfolódtak össze a strandon. A fürdőzők nagy kedvence az idén felállított víziröpladba pálya, a gyerekeket pedig a leginkább a csúszda kötötte le.