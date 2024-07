Kedden kora délután heves dörgéssel érkezett a várva várt vihar Szegedre, és környékére. Azonban szerencsére nem esett annyi eső, amennyi komoly fennakadásokat okozott volna a közlekedésben. És az is kiderült, hogy a mostani vihar koránt sem okozott akkora károkat mint néhány korábbi. A vármegyei katasztrófavédelem azt közölte lapunkkal, hogy Csongrád-Csanád vármegye tizennégy pontján volt szükség tűzoltói beavatkozásra a kedd délutáni viharos időjárás miatt. A kidőlt fák és a lehasadt, magasban lógó ágak veszélyeztették a közlekedőket. Szentesről, Csongrádról, Makóról, Szegedről és Hódmezővásárhelyről is fogadtak segélyhívást a szegedi főügyelet munkatársai, de voltak kisebb károk például Üllésen is.

Faágak törtek le a vihar miatt. Archív Fotó: Karnok Csaba

Vihar miatt állt a víz

Szentesen komoly felhőszakadás áztatta a várost, több mint egy havi mennyiségű eső esett kedden, egészen pontosan 64,3 mm. A vízelvezető árkok kiöntöttek, az utcákon lábszárig ért a víz. Több helyen az úttesten és a körforgalmakban is állt a víz, ezért autóval csak nagyon óvatosan lehetett közlekedni egy ideig.

Az üllésiek egy légzuhataggal is találkozhattak. Ez egy nem is annyira ritka meteorológiai jelenség mint elsőre gondolnánk. A légzuhatag – lecsapódó légtestnek is nevezik – olyan leáramlás, mely hirtelen és pusztító erejű szélvihart eredményez a talajszinten, vagy annak közelében. Egy légzuhatag nem tart sokáig, csupán pár perces, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi idő ne lenne elegendő arra, hogy irgalmatlan pusztítást végezzen. A szélsebesség akár 240 kilométer/órás is lehet.

A vasúton is volt gond

A többi településen, így Szentesen, Csongrádon, Makón, Szegeden és Hódmezővásárhelyen kisebb-nagyobb faágakat tépett le az erős szél és a heves eső. Az időjárás a vasúti közlekedésben is okozott egy kis zavart. Szentes és Csongrád között fát döntött a sínekre a viharos szél, ami miatt egy időre leállt a vasúti közlekedés. A tűzoltók a műszaki mentéssel mindenhol rövid idő alatt végeztek, és szerencsére senki sem sérült meg az időjárás miatt.