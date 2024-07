A hőséget nem kedvelőknek rossz hír, hogy hétfőn is folytatódik a kánikula, a hőmérő higanyszála bőven túlmutat majd a 30 fokon, a maximum hőmérséklet elérheti akár a 37 fokot is. A Köpönyeg előrejelzése szerint ma előfordulhat rövid ideig tartó, intenzív esőzés is.

Öröm az ürömben, hogy orvosmeteorológiai szempontból fronthatás nincs. Ellenben erős lesz az UV sugárzás, a hőguta, a kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Továbbá a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet.