Vasárnaptól jövő péntekig az egész országra III. fokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Rendkívüli hőhullámra számíthatunk ugyanis, legalábbis két nagy modell is ezt jósolja, bár bizonytalanság van még benne. Ha azonban jók a számítások, a hét második felében 39-40 fokos forrósággal tetőzik a hőség, de már előtte is 36-37 fok körüli értékekkel számolnak a modellek. Ezek a hőmérsékletek már rendkívüli értékek. Nemcsak országunkban, hanem sokfelé Európában jóval melegebb lesz egyébként a klimatológiai átlagnál. Eső helyett pedig a jövő hét folyamán szaharai por érkezhet fölénk. Érdemes tehát még most jól átszellőzteti a lakásokat, a következő időszakban ugyanis már éjszakára sem fog lehűlni a levegő.