Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható helyenként kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A hétfői legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 Celsius fok között várható.

Kedden derült, napos, száraz időre számíthatunk, helyenként kevés fátyolfelhővel. Az északi szél többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A hajnali 9, 17 Celsius fokról 27 és 31 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet kedden.

Szerdán derült, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet szerda hajnalban 10, 19, a délutáni órákban 30 és 34 Celsius fok között alakul.

Csütörtökön is derült, napos időre számíthatunk, majd fátyolfelhők érkeznek, az északnyugati határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek, ott nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél sok helyütt megélénkül, Sopron környékén erős lökések is lehetnek. A csütörtöki minimum-hőmérséklet 13, 21, a csúcsérték 32 és 37 Celsius fok között várható.

Pénteken az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A péntek hajnali 16, 23 Celsius fokról 31 és 38 Celsius fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan kialakulnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet gyakran élénk, időnként erős lökések kísérik. A szombat hajnali 15, 23 Celsius fokról 29 és 35 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi szél. Vasárnap hajnalban 13, 20, délután 29, 34 Celsius fok várható.