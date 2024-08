Az elmúlt időszakban kicsit fellélegezhettek azok, akik nehezen viselik a nyári forróságot. Az elmúlt 124 év legmelegebb júliusán vagyunk túl, ami során a legdurvább hőhullám a Dél-Alföldön alakult ki. Tóth Tamás meteorológus tájékoztatása szerint Szegeden kereken egy fokkal haladta meg a város külterületén mért hőmérséklet az itt valaha regisztrált legmagasabb értéket, a belvárosban pedig még ennél is melegebb volt. Ez nagyjából a spanyolországi Murciában átlagos érték a nyár közepén, Európa forró pontjait – úgy, mint Andalúziát, Szicília és a görög főváros környékének alacsonyabb régióit – „csak” megközelítette a szegedi érték.

Fotó: Török János

Ez az, aminél az elmúlt napokban jóval kellemesebb időszak következett: a nappali hőmérséklet maximuma 30 fok körül alakult, éjszakára pedig úgy lehűlt az idő, hogy alaposan át lehetett szellőztetni a lakásokat, így a jól szigetelt otthonokban klímát sem kellett kapcsolni. Ennek azonban most vége szakad: újabb hőhullám érkezik, ami csütörtöktől kezdődően az előrejelzések szerint legalább egy hétig tart majd. Jó hír, hogy annyira rettenetes kánikula nem lesz, mint júliusban, ám az árnyékban mért 35-37 fokos csúcsértékeket most is elérjük majd. Cserébe azonban jövő hét elejéig várhatóan 20 fok alatt marad az éjszakai maximum. Tartós, kiadós csapadék továbbra sem várható, csütörtökön fordulhatnak elő legnagyobb eséllyel záporok, zivatarok – ám éppen a Dél-Alföldön van ennek a legkisebb valószínűsége.

Fotó: Török János

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.